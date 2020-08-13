ياسمين فؤاد: نحتاج 3 سنوات للوصول إلى أولى درجات الوعي البيئي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر شأنها شأن الدول التي يحدث بها مرحلة تحول تنموي سريع، مشيدة بدور القيادة السياسية في المجال البيئي.

وأضافت «فؤاد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة أطلقت مبادرة «اتحضر للأخضر» للتوعية بأهمية البيئة ودور الجميع تجاهها، متابعة: «اكتشفنا بالدراسة أننا نحتاج ثلاث سنوات للوصول إلى أولى درجات الوعي البيئي».

وأوضحت أن ثقافة البيئة بمفهومها الجديد الحالي حديثة على المواطنين المصريين، مضيفة أن الوزارة طلبت من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أثناء تعديل المناهج التعليمية العام الماضي، بإدخال المعلومات البيئية على المناهج التعليمية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إقناع الناس من خلال مفردات حياتهم المادية، مستطردة: «نجحنا في إعادة استخدام المخلفات لإخراج طاقة نظيفة، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب على مستوى الصعيد».

وذكرت أن «الوزارة أطلقت مسابقة باسم "بلدنا جميلة" للتلاميذ في المدارس الحكومية على مستوى الـ27 محافظة، بعد تدريب المعلمين على الأمشطة البيئية، وخرج من هذه المسابقة 4000 عمل إعادة تدوير من سن 6 لـ15 سنة».