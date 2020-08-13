كوشنر: اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية سيخلق فرص اقتصادية جديدة في المنطقة

قال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية لها دورًا كبيرًا، في اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية.

وأضاف، يعد هذا الاتفاق يومًا سعيدًا للشرق الأوسط، لأنه جاء بعد مباحثات استمرت لسنوات مع الإمارات العربية المتحدة، وهو تطور تاريخي للسلام العربي الإسرائيلي، وهو من شأنه خلق فرص اقتصادية جديدة في المنطقة.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت تمضي قدمًا في فرض سيادتها، لكن الآن الأمر اختلف، وأصبحت تريد أن تقيم علاقات سلام جيدة، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أيضًا أن نعمل جميعًا في محاربة الإرهاب الذي تقوم به داعش والميليشيات التي تدعمها إيران في المنطقة.

وأكد كوشنر أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على عدم اتخاذ أي خطوات إلا بالرجوع إلينا، لافتًا إلى ذلك سيساعد على وجود شرق أوسط أكثر سلامًا.

وذكر أنه يجب عدم التقيد بالماضي والانفتاح نحو السلام، وأن إسرائيل الآن في موضع يجعلها تقبل مبادرات السلام.

كان وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد، قال إن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل أعلنوا اليوم عن اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن الأمر انفراج كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية وإنجاز دبلوماسي مهم ويفتح آفاقا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».