 فيديو.. سفير مصر الأسبق في لبنان يوضح تداعيات انفجار مرفأ بيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. سفير مصر الأسبق في لبنان يوضح تداعيات انفجار مرفأ بيروت

انفجار بيروت
انفجار بيروت
محمد حليم
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 8:31 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 8:31 م
قال محمد بدر الدين، سفير مصر الأسبق في لبنان، إن هناك حالة من الاحتدام السياسي والاقتصادي والاجتماعي تشهدها لبنان، بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «ON»، مساء اليوم الخميس، أن أزمة لبنان مزمنة، من حيث الاختناق السياسي الذي وصل لمرحلة غير مسبوقة من إحداث الخلل الاقتصادي، مشيرًا أن لبنان أصبح لديه احتياج للسلغ الغذائية.

وتابع: «مصر حريصة على أمن واستقرار لبنان، ومنذ سنوات طويلة ونحن حريصون على دعم الشعب اللبناني، لأنه جزء من النسيج العربي».

وأشار إلى أن لبنان دولة مصنعة ومنتجة زراعية، لكنها وصلت لمرحلة متدهورة بجانب التراجع السياحي، وذلك بسبب سيطرة فصيل مسلح، مع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وتدهور الأمن.


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