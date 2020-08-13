الرئيس الأذربيجاني بحث مع نظيره الروسي الإمدادات العسكرية الروسية لأرمينيا

أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن قلق بلاده بشأن توريد شحنات عسكرية من روسيا إلى أرمينيا.



ونقلت وكالة أنباء " تاس" الروسية، بيانا للمكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني اليوم الخميس- أوضح أن الاتصال الهاتفي جرى أمس الأربعاء، وأشار فيه علييف إلى أن حجم الشحنات العسكرية التي تم تسليمها فور الاشتباكات المسلحة على الحدود الأرمنية - الأذربيجانية في يوليو الماضي من روسيا إلى أرمينيا باستخدام المجال الجوي لكازاخستان وتركمانستان وإيران تجاوز 400 طن.



وشدد البيان الأذربيجاني، على أن الغرض الأساسي من الاتصال الهاتفي كان توضيح هذه المشكلة، موضحا أن الرئيس الأذربيجاني لفت انتباه نظيره الروسي إلى أن كثافة الشحنات العسكرية من روسيا إلى أرمينيا بعد 17 يوليو حتى الآن (بعد انتهاء الاشتباكات على الحدود الأرمنية - الأذربيجانية) تثير قلق الشعب الأذربيجاني وتساؤلاته الجدية. وأكد البيان أنه خلال المحادثة الهاتفية، التي جرت بمبادرة من الجانب الأذربيجاني.



كما ناقش الرئيسان أيضا قضايا التعاون الثنائي، حيث أعربا عن رغبتهما المشتركة في زيادة تعزيز الشراكة الأذربيجانية الروسية في جميع المجالات.



وكان المكتب الصحفي للكرملين قد ذكر أمس الأربعاء، أن الزعيمين الروسي والأذربيجاني تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية في سياق تفاقم الوضع على الحدود الأذربيجانية الأرمنية في يوليو الماضي، وأضاف الكرملين أن الجانب الروسي شدد على أهمية منع أي عمل من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة.