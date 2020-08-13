تعد هجمات الأفيال، على حقول المزارعين القريبة من الغابات مشكلة حقيقية، إذ تسببت الصراعات بين الأفيال والمزارعين بالهند وحدها لمقتل نحو 2400 شخص منذ عام 2016 بجانب مقتل مئات الأفيال بسم المزارعين والفواكه المفخخة في الحقول الزراعية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تقوم مبادرة بحوث الحياة البرية وحماية المجتمع البيئي الهندية بواحدة من أنجح المبادرات لإيقاف هجمات الأفيال على المزارع دون إيقاع خسائر بين المزارعين أو الأفيال وذلك بنشر ما يعرف بسياج النحل الذي أثبت نجاحه في ردع الفيلة.

ويقول براشي ميتا، إنه استلهم الطريقة من مديرة مبادرة بيئية في كينيا تدعي لوسي كينج، بينما تقوم فكرتها بردع الأفيال عن طريق عمل أسياج من خلايا النحل على مداخل المزارع، نظرًا لخوف الأفيال الطبيعي من النحل.

ويتألف كل سياج من 10 جذوع أشجار عمق كل منها قدما واحدة، بينما يتم ملأ الجذوع بالسكر والقرفة والشمع لجذب النحل البري ويتم إغلاق فتحات الجذوع باستثناء ثقوب صغيرة ليمر النحل خلالها.

وتم تطبيق تلك الفكرة فى منطقة آوتر كاننادا جنوبي الهند، بينما يقول رافي يوليبار أحد موظفي منظمة بحوث الحياة البرية بالمنطقة إنه على مدار 4 أعوام مضت لم يقم فيل واحد باقتحام مزرعة مزودة بأسياج النحل، وأن مئات المزارعين يعتمدون عليها.

وتفيد خلايا النحل، بزيادة عمليات تلقيح الزهور المنتجة للفاكهة في المزارع بجانب محصول إضافى من العسل مرتين سنويًا إذ تنتج كل خلية نحل 4 كم من العسل كل 6 أشهر وثمن الكيلو الواحد 3 جنيهات إسترلينية.

ويضيف ميتا، أن من الحلول الأخرى المبتكرة بالمنطقة، والتي جعلتها خالية من حوادث القتل بين البشر والأفيال منذ 11 عاما هي فكرة أبراج المراقبة وهي فكرة بسيطة تضمن وجود حراس بشريين مزودين بنظام من الأجراس المنزلية المعدلة يهدفون إفزاع الأفيال وإبعادها عن المزارع.