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احتفل 12 من الأطقم الطبية بمستشفى عزل العجمى بالإسكندرية، بارتفاع نسبة التعافى بين المصابيين بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور تامر جمال أخصائى التحاليل الطبية والذي يعمل في مجال الفيروسات، أن نسبة الشفاء زادت و عدد المتعافين في زيادة بالمقارن ببداية ذروة الجائحة فى مارس الماضي.

وشدد جمال فى تصريحات صحفية لـ " الشروق" اليوم الخميس، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم إهمالها لأن عكس ذلك سيتسبب فى زيادة غير متوقعة من الإصابات.

ولفت إلى أن الأطقم الطبية حاولت التعبير عن فرحتها التي لا تجدها إلا في فرحة المتعافين.

وأعلن مدير مستشفى عزل العجمى بالإسكندرية الدكتور وليد مختار ، أنه خرج 9 متعافين بإجمالى421 متعافٍ، و تحويل 105 للعزل المنزلي، وتحويل 463 إلى المدينة الجامعية سموحة.