رئيسة تايوان: نعتزم زيادة إنفاقنا الدفاعي بنسبة 10% لمواجهة التقدم العسكري الصيني المتزايد

طالبت الرئيسة التايوانية تساي انج وين المجتمع الدولي بالوقوف أمام بكين، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة تايوان زيادة الانفاق الدفاعي بنسبة 10% لمواجهة التفوق العسكري الصيني المتزايد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تساي القول في فعاليات عبر شبكة الانترنت نظمها معهد هدسون الذي يتخد من واشنطن مقرا له " شعبنا الذي يبلغ تعداده 23 مليون نسمة لديه الحق في تحديد مستقبله، وهو ما يخالف التوجه الذي تتبناه بكين".

وأشادت تساي انج وين بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لانتقادهما أعمال الصين، مطالبة المزيد من الدول بأن تفعل نفس الشىء.

وجاءت تعليقات تساي بعد أيام من زيارة وزير الصحة الأمريكي اليكس أزار لتايوان، حيث يعد أبرز مسؤول أمريكي يزور تايبيه منذ أكثر من أربعة عقود.

وتفاقمت التوترات بشأن تايوان، أحد أكثر القضايا حساسية بين أمريكا والصين، وذلك في ظل الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن قضايا تتراوح ما بين هونج كونج و تكنولوجيا الجيل الخامس.

وقد عرض مجلس الوزراء التايواني موازنة من شأنها تعزيز الانفاق على مجال الدفاع إلى 4ر453 مليار دولار تايواني ( 4ر15 مليار دولار أمريكي) خلال العام ابتداء من يناير المقبل، مقارنة بـ 4ر409 مليار دولار تايواني خلال العام الحالي.