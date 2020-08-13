الجامعة العربية تؤكد أهمية دور أجهزة حماية المستهلك في ظل جائحة كورونا

أكد السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، أهمية دور أجهزة حماية المستهلك في مواجهة حالات الغش التجاري والإنتاج غير المطابق للمواصفات خاصة مع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".



جاء ذلك في كلمة السفير كمال حسن علي أمام ورشة عمل عقدها القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية ( ادارة التكامل الاقتصادي) اليوم الخميس عبر "الفيديو كونفرانس" حول" دور حماية المستهلك في الحد من الغش التجاري في ظل جائحة كورونا" وذلك بمشاركة نقاط اتصال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بالدول العربية.



وقال السفير كمال حسن علي" إنه مع انتشار وباء "كوفيد 19" فقد ظهر العديد من حالات الغش التجاري والإنتاج غير المطابق للمواصفات حتى لأدوات الإغاثة والأدوات الطبية التي زادت الحاجة إليها في الفترة الأخيرة، وهنا ظهر دور أجهزة حماية المستهلك لتقوم بدورها للحد من هذه الظاهرة وحماية المستهلك".



ونبه إلى أن ظاهرة الغش التجاري من الظواهر الاقتصادية العالمية والتي تؤثر سلباً على مسيرة الاقتصاد في كافة دول العالم إضافة إلى تأثيراتها السلبية على المستهلك من ناحية صحته وسلامته وأمنه وعلى المنتج من خلال انتهاك الملكية الفكرية للعلامات التجارية والتي تكبد أصحابها خسائر فادحة.



ونوه بأن القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية أولى اهتماماً بالغاً لموضوع حماية المستهلك العربي كأحد أهم الأركان التي تعزز التبادل التجاري بين الدول العربية حيث تم تشكيل الفريق العربي لحماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



وأوضح أن هذه الورشة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمسؤولين العرب في مجال حماية المستهلك في تبادل الخبرات في الممارسات المتبعة خلال الأزمة ، وتعزيز فهم المشاركين بالورشة بمدى أهمية حماية المستهلك في ظل الأزمة وانعكاس ذلك على اقتصادات الدول العربية ، وتحقيق فهم أعمق لتأثير الجائحة على المستهلك العربي.



كما تهدف الورشة الى التعرف على الآثار المتوقعة ما بعد أزمة" كوفيد 19" وكيفية العمل للحد من آثارها السلبية، والتعريف بدور الفريق العربي لحماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في إيجاد رؤية عربية موحدة لمواجهة هذا النوع من الأزمات.