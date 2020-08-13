تراجعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب والأسمنت خلال النصف الأول من 2020، بنسبة 34.8%، لتصل إلى 315 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء.

وبحسب التقرير، استحوذت 8 دول (السعودية، كينيا، إسبانيا، ليبيا، إيطاليا، أمريكا، هولندا، السودان) على 62.8% من إجمالي صادرات الحديد والصلب والأسمنت خلال أول 6 أشهر من العام الجاري بقيمة 197.975 مليون دولار.

وانخفضت صادرات الحديد الصب والصلب خلال الفترة بنسبة 37% لتصل إلى 252 مليون دولار مقابل 402 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وذكر التقرير أنه خلال الشهور الـ6 الأولى تم التصدير إلى 70 دولة، منهم 20 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي وهي (كوريا الجنوبية، تايوان، مالطة، كرواتيا، الجابون، فلسطين، الكونغو زائير، هونج كونج، الكويت، اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا، السلفادور، مالي، ساحل العاج، فنلندا، موزامبيق، النيجر، جورجيا، زامبيا-روديسيا الشمالية)، بالإضافة إلى إسرائيل.

واستحوذت 5 دول على 61.2% من إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال أول 6 أشهر من 2020 بنحو 154.22 مليون دولار، يأتي على رأسها السعودية بقيمة 78.254 مليون دولار في مقابل 112.659 مليون دولار بتراجع 31%.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بقائمة أكبر 5 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 23.54 مليون دولار مقابل 37.940 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 56%.