 الرئيس النمساوي يعرب عن قلقه الشديد من الأوضاع المتفجرة فى بيلاروسيا - بوابة الشروق
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الرئيس النمساوي يعرب عن قلقه الشديد من الأوضاع المتفجرة فى بيلاروسيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 9:50 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 9:50 م

أعرب الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، اليوم، عن قلقه الشديد من الاوضاع المتفجرة فى بيلاروسيا.

وقال فان دير بيلين فى تصريحات له، إنه تأثر "بشدة" بالأحداث التي وقعت في بيلاروسيا بعد انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المثير للجدل.

ولفت إلى مواصلة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الاعتماد على العنف لاحتواء الاحتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية التي طغت عليها مزاعم التلاعب.

يذكر أنه تم اعتقال 6700 متظاهر ينتقدون الحكومة منذ انتخابات الأحد الماضي إضافة إلى ذلك - وبحسب المعلومات الرسمية - جرح المئات وسقط قتيلان.

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