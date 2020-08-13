صراع التفوق يشتعل بين نجوم برشلونة والبايرن في ربع نهائي دوري الأبطال

سيكون الصراع على أشده عندما يلتقي برشلونة ببايرن ميونخ غدا الجمعة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث ستكون هناك منافسة خاصة بحثا عن التفوق بين نجوم الفريقين بداية من ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وصولا إلى حارسي المرمى مارك أندريه تير شتيجن ومانويل نوير.

وفاز الناديان بلقب البطولة خمس مرات، كما أنهما أخرجا بعضهما البعض في الدور قبل النهائي عندما توجا بآخر ألقابهما، بايرن في 2013 وبرشلونة في 2015.

وارتدى لاعبون مثل مارك فان بوميل،و تياجو ألكانتارا، وأرتورو فيدال قميص الفريقين، كما درب لويس فان جال وجوسيب جوارديولا الفريقين.

والآن يصطدمان ببعضهما البعض للمرة الأولى في مباراة من دور واحد، والفائز منهما من الممكن أن يواجه الفريق الذي يدربه جوارديولا، إذا فاز مانشستر سيتي على ليون في مباراتهما بدور الثمانية.

ويرى الكثير من النقاد أن بايرن هو المرشح الأبرز للفوز باللقب.

وقال ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونخ :" أعتقد أن بإمكاننا التغلب على أي منافس. ومع ذلك، نعلم أن هناك فريقا جيدا للغاية يضم لاعبين عالميين ينتظرنا. سنلعب بثقة كبيرة، مثلما فعلنا في آخر تسعة أشهر".

ولم يخسر بايرن منذ ديسمبر الماضي في كافة المسابقات، حيث فاز في 26 مباراة من أصل 27، كما فاز بمبارياته الـ12 منذ استئناف مسابقات كرة القدم، التي توقفت بسبب فيروس كورونا، في مايو حيث حقق الفريق الثنائية المحلية بالفوز بدوري وكأس ألمانيا، ويسعى حاليا للفوز بدوري أبطال أوروبا ليحقق الثلاثية.

وكان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عاملا مهما في الموسم الناجح لبايرن، حيث سجل 53 هدفا في كل المسابقات ويتطلع للفوز بثلاثية شخصية من خلال انهاء الموسم هدافا للبطولات الثلاث.

ويحتل ليفاندوفسكي صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفا، بفارق أربعة أهداف فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو من حيث عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة للبطولة حيث سجل 17 هدفا، كما أنه شارك في الأهداف السبعة التي سجلها بايرن ميونخ في مرمى تشيلسي في مباراتي دور الستة عشر.

وسيبلغ ليفاندوفسكي عامه الـ32 الاسبوع المقبل، ويريد أن يثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية عندما تتطلب الأمور، وهو مسألة لم تتحقق دوما في السابق.

وقال سيرج نابري زميل ليفاندوفسكي :"من الرائع أن تعرف أن لديك مهاجما دائما ما يسجل الأهداف"، وأضاف جوريتسكا :"إن ليفاندوفسكي يقدم أداء مذهلا".

وأكد ليفاندوفسكي، الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013 مع بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ قبل الإنضمام إليه، أن الفوز بالبطولة "هدف كبير لكل لاعب" ولكنه حذر من التهاون لأنه لم يحسم أي شيء بعد.

وقال :"في البداية يجب أن نواجه برشلونة. إنهم خطيرون ويجب أن نظهر قدراتنا".

وقال توماس مولر :" نحن ننتقل من رقم قياسي لآخر. ولكن يمكن لأي شيء أن يحدث في مباراة بهذا المستوى، حتى لو كان برشلونة يواجه بعض المشاكل حاليا. قد تنتهي بك الأمور بشكل سيء إذا لم تقم بواجباتك على أكمل وجه".

وحصل بايرن على فترة كبيرة للراحة استمرت لمدة شهر كما أن الفوز على تشيلسي 4 / 1 يوم السبت الماضي أظهر أنهم جاهزون لتحقيق هدف التتويج باللقب.

عامل آخر مهم لدى بايرن هو المدرب هانسي فليك، الذي استطاع أن يحول الفريق منذ أن تولى تدريبه في نوفمبر، وهو يعلم كيف يجهز الفريق لخوض مباريات من دور واحد وذلك من خبرته التي حصل عليها أثناء عمله كمدرب مساعد في المنتخب الألماني، الذي توج معه بلقب كأس العالم 2014.

وكان بايرن يضع اللمسات الأخيرة على خطة المباراة، على ساحل الجارف المشمس بالبرتغال، عندما قال فليك :" حان الوقت لابتداع شيء مميز".

في الوقت نفسه، فإن برشلونة في وضع مختلف تماما، بعد أن فقد بشكل ما أسلوبه الذي اعتمد عليه في الماضي، حيث فقد لقب الدوري الإسباني لمصلحة الغريم التقليدي ريال مدريد، كما أن المدرب كيكي سيتين يتعرض لضغط دائم.

وقال سيتين :"إن بايرن فريق رائع ولكننا أيضا كذلك"، وقال سيرجي روبرتو لاعب الفريق :" لا يوجد فريق مرشح في دوري أبطال أوروبا، يمكن لأي فريق أن يهزم الآخر. حقيقة أنه لا توجد مباراة إياب تعني أن كل مباراة ستكون مثل المباراة النهائية".

ولم يكن انتصار برشلونة على نابولي 3 / 1 مجيدا لكي يصل إلى نهائيات البطولة بمدينة لشبونة البرتغالي، ولكن كان هناك بعض الأمل لأن ميسي قدم أداء رائعا وسجل هدفا جميلا.

وتعرض ميسي لكدمة في الكاحل ولكنه سيكون جاهزا للعب يوم الجمعة، وذكرت صحيفة "سبورت" "إن كل شيء ممكن مع ميسي" الذي سجل 115 مرة في دوري أبطال أوروبا ويهدف للحصول على لقبه الخامس في البطولة.

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ إن ميسي "لديه شيء ربما لا يمتلكه أي شخص على هذا الكوكب" بينما حث جوريتسكا على بذل جهد جماعي لاحتوائه.

آخر شخص يمكنه أن يوقف ميسي، وليفاندوفسكي وآخرون من تسجيل الأهداف، هو حارس المرمى. وستكون هذه المباراة بمثابة مبارزة بين مانويل نوير، قائد المنتخب الألماني، وتير شتيجن، حارس برشلونة، الذي سيكون الخيار الأول لأي منتخب وطني إذا لم يكن ألمانيا.

وقال جوريتسكا :" أعتقد أن بإمكانك أن تقول أنهما أفضل حارسي مرمى في العالم. نحن حقا محظوظون في ألمانيا بحراس المرمى".