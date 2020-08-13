الوطنية للصحافة: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات الصحفية القومية الأحد

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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أغسطس ٢٠٢٠ الأحد المقبل.

وأكدت الهيئة، ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في إجراءات صرف البدل فور وصوله.