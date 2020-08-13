المحتجون يخرجون إلى شوارع بيلاروس لليوم الخامس بعد الانتخابات

خرجت مجموعات من مواطني بيلاروس إلى الشوارع اليوم الخميس، في اليوم الخامس على التوالي من الاحتجاجات في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها "ليست حرة ولا نزيهة".



وركزت الاحتجاجات على الدعوات إلى استقالة الرئيس الذي يتولى المنصب منذ فترة طويلة ألكسندر لوكاشينكو، حتى بعد أن أعلنت السلطات الانتخابية النتائج الأولية التي أعطته فوزا ساحقا بنحو 80% من الأصوات.



وقاد لوكاشينكو 65 عاما الجمهورية السوفيتية السابقة لربع قرن ولم يتسامح سوى مع القليل من المعارضة.



وحملت مواطنة كانت تقف فيما يسمى بسلسلة تضامن مع متظاهرين معظمهم من النساء لافتة كتب عليها "نحن نخجل منك!"، وفقا لصور نشرها موقع "Tut.by" الإخباري المستقل.



وتناقضت الاحتجاجات السلمية النهارية، التي توزع خلالها النساء الزهور، مع الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الرجال كل ليلة منذ إغلاق صناديق الاقتراع يوم الأحد.



وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الخميس، إن نحو 700 شخص اعتقلوا خلال احتجاجات الأمس. وبحسب الأرقام الرسمية، نفذت الشرطة ما يقرب من 7 آلاف عملية اعتقال منذ ليل الأحد.