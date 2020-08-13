زعيمة اشتراكيي ألمانيا: زوجي يراني في التلفاز أكثر مما يراني في المنزل

قالت زاسيكا إسكين، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، إن زوجها يدعم عملها السياسي منذ عام 2013 ، "وهو يراني في التلفاز أكثر مما يراني في المنزل".

وفي تصريحات لمجلة "بونته"، قالت إسكين/58 عاما/ اليوم الخميس إنها تعرفت على زوجها عندما كانا يعملان لدى شركة "آي بي إم"، مضيفة أن زوجها كان " رئيس فريق عملها".

يشار إلى أن إسكين، زعيمة الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم، متزوجة منذ نحو 30 عاما، وللأسرة ثلاثة أبناء بالغين.

وكشفت إسكين أنها أقلعت عن التدخين من أجل أطفالها " فقد كنت أدخن 30 سيجارة في اليوم".

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت دخنت مخدر الحشيش في الماضي، أجابت إسكين، التي تطالب بتقنين الحشيش:" بالطبع... مثل كثيرين آخرين".