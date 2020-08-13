 سكاي نيوز: اتفاق تاريخي على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات - بوابة الشروق
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سكاي نيوز: اتفاق تاريخي على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات


نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 5:08 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 5:08 م

أفادت سكاي نيوز، في نبأ عاجل، أن اتفاق صدر على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.
ونقلت القناة عن بيان أميركي إسرائيلي إماراتي مشترك، بأن "هذا الإنجاز الديبلوماسي التاريخي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط".

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