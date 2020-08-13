سكاي نيوز: اتفاق تاريخي على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات

أفادت سكاي نيوز، في نبأ عاجل، أن اتفاق صدر على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.

ونقلت القناة عن بيان أميركي إسرائيلي إماراتي مشترك، بأن "هذا الإنجاز الديبلوماسي التاريخي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط".