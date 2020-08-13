الفيضانات في الصين تودي بحياة أكثر من 200 شخص

ذكر مسؤول في إدارة الطوارئ في الصين اليوم الخميس إن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا جراء الفيضانات الصيفية في البلاد، والتي تسببت أيضا في خسائر مباشرة تزيد على 25 مليار دولار.



وقال نائب وزير إدارة الطوارئ تشو شيوين في مؤتمر صحفي إن 219 شخصا على الأقل لقوا حتفهم أو فقدوا بسبب الفيضانات في الشهور القليلة الماضية.



وتضرر أكثر من 63 مليون شخص جراء الفيضانات، وانهار نحو 54 ألف منزل. وقال تشو إن إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة بلغت نحو 179 مليار يوان (8ر25 مليار دولار).



وتسببت الأمطار الغزيرة منذ حزيران/يونيو في فيضان مياه أنهار رئيسية في وسط وجنوب الصين. وعلى وجه الخصوص، تعرضت مقاطعة هوبي، التي كانت بالفعل الأكثر تضررا من جائحة كورونا، لأضرار بسبب الفيضانات.



وقالت السلطات إن حوض نهر اليانجتسي في وسط الصين شهد هذا العام أعلى معدل لهطول الأمطار منذ عام 1961.