اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل اللواء علاء عبد الكريم، مستشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الجمارك والضرائب، وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف التعاون في تنفيذ برنامج لتحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد الخاص بالمنطقة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات الخاصة المقدمة للمستثمرين وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات، من خلال رفع كفاءة العاملين بمنفذ الشباك الواحد وميكنة جميع الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات.

‎وأجرى الوفد جولة تفقدية للمكاتب الداعمة بمقر الهيئة بالعين السخنة "خدمة المستثمرين"، والتي تقدم الخدمات الخاصة بالتأسيس، وإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لتنمية المشروعات بالمنطقة الاقتصادية والاطلاع على مستوى الخدمات والإجراءات التي يقدمها منفذ الشباك الواحد في إصدار التراخيص وتسجيل الشركات.

من جهته قال اللواء علاء عبد الكريم، إن المنطقة الاقتصادية تسعى دوماً لتحسين مستوى تقديم الخدمات والإجراءات، للشركات الراغبة في الاستثمار بالمنطقة، بحكم قوانينها التي كفلت لها الاستقلالية في اتخاذ القرار بما يخدم أهداف الاستثمار .

‎فيما أكد الدكتور رفيق عباس، رئيس الفريق الاستشاري المنفذ للبرنامج، ضرورة تبسيط الإجراءات والخدمات للوصول إلى رفع كفاءة الأداء وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والذي يحقق خطط التطوير التي تعد أحد أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

‎ويقدم البنك سبل الدعم المؤسسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال المساهمة في الوحدة الفنية المعنية بتطوير الإطار التنظيمي ومواءمته مع المعايير الدولية، وتقديم مساعدة فنية لنظام الشباك الواحد وإجراءات الأعمال، للمساهمة في الإسراع بإصدار التراخيص والموافقات.