 إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق هائل بقنا - بوابة الشروق
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إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق هائل بقنا

حمادة عاشور
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 8:15 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 8:15 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب داخل 17 منزلًا، في قرية الأوسط سمهود بمركز أبو تشت، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

وتلقى مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد بنشوب حريقًا امتدت نيرانه إلى 17 منزلًا ورجحت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق اشتعال النيران بفرن بلدي، امتدت إلى المنازل المجاورة معظمها من الطوب اللبن وجذوع النخيل، وتسبب الحريق في إصابة 10 أشخاص باختناق وتم نقلهم لتلقي العلاج بأحد المستشفيات.

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