الفلبين تنضم إلى تجارب لقاح فيروس كورونا الروسي على البشر

قال المتحدث الرئاسي هاري روكي، اليوم الخميس، إن الفلبين سوف تنضم إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا الروسي اعتبارا من أكتوبر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن روكي القول إن لجنة من الخبراء الفلبينيين سوف تراجع نتائج ما خلصت إليه روسيا مبدئيا بشأن اللقاح الذي طوره معهد جاماليا في موسكو قبل بدء التجارب على نطاق واسع على البشر.

وقال إن روسيا سوف تمول المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الفلبين.

وأضاف روكي، أنه من المرجح أن يحصل اللقاح الروسي على موافقة إدارة الغذاء والدواء الفلبينية بحلول أبريل من العام المقبل، وأن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مستعد لأخذ اللقاح مبكرا في مايو تقريبا.