كندا: الفائز الأكبر من رسوم ترامب على الألومنيوم شركات أجنبية

ذكرت سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة كيرستن هيلمان، أن رسوم الألومنيوم التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلادها سوف تساعد الشركات الأجنبية أكثر من الأمريكية.



وقالت السفيرة الكندية إن أكبر جهتين مستفيدتين من إعادة فرض إدارة ترامب لرسوم بنسبة 10 % على بعض الواردات من كندا سوف تكونان شركة تجارية سويسرية وشركة إنتاج روسية، حسبما جاء على موقع وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وتابعت السفيرة هيلمان في حوار، أمس الأربعاء، أنه في حين أن كندا تأمل ان تعيد الولايات المتحدة التفكير، فإنها جاهزة للانتقام.



وأضافت هيلمان: "المستفيد من هذه الرسوم هي شركة تجارية سويسرية وشركة روسال الروسية للألومنيوم... تدعو شركتا /سينشري ألومنيوم/ و/ماجنيتيود 7 ميتالز/ لمثل هذا الإجراء ولكن بقية الصناعة التي تشكل 97 % من الوظائف الأمريكية في قطاع الألومنيوم تعارض هذه الضرائب على عملياتها".



وذكرت هيلمان أن عملاق السلع الأولية السويسرية "جلينكور" تتمتع بشكل مباشر أو غير مباشر بالسيطرة أو النفوذ على سينشري ألومنيوم وماجنيتيود 7 ميتالز ومقرهما الولايات المتحدة واللتين تطلبان من إدارة ترامب إعادة فرض الرسوم الجمركية. وتمتلك شركة جلينكور نحو 47 % في سينشري، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019. وجرى تأسيس "ماجنيتيود 7 ميتالز" من جانب تاجر سابق في جلينكور، بحسب التقارير.



واستطردت هيلمان أن شركة "يونايتد كو روسال" الروسية المنتجة للمعادن سوف تستفيد أيضا من فرض ضرائب على واردات الألومنيوم الكندية، حيث أن جلينكور لديها حقوق حصرية لبيع ألومنيوم روسال في السوق الأمريكي. وكانت روسال أعلنت في أبريل انها تعتزم توقيع صفقة بقيمة 16 مليار دولار لبيع الألومنيوم لجلينكور.