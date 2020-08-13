«الداخلية الكويتية»: 120 ألف مخالف للإقامة مطالبون بسداد 72 مليون دينار

أكدت مصادر أمنية كويتية مطلعة، أن وزارة الداخلية تتجه لوضع خطة لضبط مخالفي قانون الإقامة، تمهيدا لإبعادهم عن الكويت، وتحصيل الغرامات المستحقه عليهم، بواقع 600 دينار عن كل مخالف.

وقالت المصادر - في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الخميس - إن المخالفين الذين يقدرعددهم بنحو 120 ألفًا، عليهم غرامات مالية مستحقة للدولة بقيمة 72 مليون دينار، مؤكدة أن هذه الأموال ستحصل منهم قبل ابعادهم عن البلاد، مع تحميل كفلائهم قيمة تذاكر سفرهم وايوائهم، بالإضافة إلى تطبيق اجراءات رادعة حيال الكفلاء الذين يجلبونهم ويجعلونهم عمالة سائبة.

وحول إذا ما كانت هناك مهلة جديدة لمخالفي قانون الاقامة لمغادرة الكويت، أوضحت المصادر أنه لا نية لدى وزارة الداخلية الكويتية لاعطاء مهلة جديدة بالسماح للمخالفين لقانون الاقامة بمغادرة الكويت دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، نظرا لأن مثل هذه المهل، تكلف الدولة ملايين الدنانيير.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، قد أطلقت خلال شهر أبريل الماضي، مبادرة (غادر بأمان)، والتي تسمح لمخالي الاقامة بمغادرة البلاد دون دفع اية غرامات، ودون تحمل قيمة تذاكر السفر؛ حيث استفاد منها نحو 26 ألف مخالف.