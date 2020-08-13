 بالفيديو.. تهافت المواطنين لإجراء فحوصات كورونا بنيوزيلندا بعد عودة الإصابات - بوابة الشروق
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بالفيديو.. تهافت المواطنين لإجراء فحوصات كورونا بنيوزيلندا بعد عودة الإصابات

نور رشوان
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 11:25 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 11:25 ص

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد تهافت المواطنين في نيوزيلندا لإجراء فحوصات فيروس كورونا، بعد عودة الإصابات للظهور مرة أخرى.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، اصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام أحد مراكز إجراء الفحوصات السريعة لفيروس كورونا في منطقة روتوروا في نيوزيلندا، في وقت تدرس فيه السلطات تمديد إجراءات الإغلاق المطبقة حاليًا في أوكلاند لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت نيوزيلندا، الثلاثاء الماضي، عودة ظهور فيروس كورونا المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 100 يوم بدون إصابات.

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