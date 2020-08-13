كوريا الجنوبية تعلن 11 منطقة جديدة كوارث خاصة

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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، اليوم الخميس، 11 منطقة إضافية كمناطق كوارث خاصة.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أعلن مون تعيين 11 منطقة جنوبية أخرى، من المناطق المتضررة بشدة من الأمطار الموسمية الغزيرة، كمناطق كوارث خاصة للتعجيل بالمساعدات الحكومة في أعمال الترميم والتعافي وتقديم أموال الإغاثة، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة 7 من المناطق الوسطى والشرقية المتضررة بشدة كمناطق كوارث خاصة، بعد تقييم حجم الضرر وضرورة تقديم مساعدات الدولة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المناطق الوسطى والجنوبية في سقوط 35 قتيلًا و7 مفقودين، ونزوح أكثر من 7800 شخص حتى أمس الأربعاء.

وزار "مون"، أمس الأربعاء، بلدتي "كورييه" و"هادونج" لتفقد الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام، وما تلاها من فيضانات في الأنهار والجداول.

وتحصل مناطق الكوارث الخاصة على دعم من الدولة بما يصل إلى 80% من النفقات اللازمة للتعافي من الأضرار. كما يتلقى ضحايا الفيضانات في المناطق مساعدات حكومية لتغطية تكاليف المعيشة، وتخفيضات في فواتير الخدمات وأقساط التأمين الصحي والرسوم العامة الأخرى، بالإضافة إلى إعفاءات من تدريب قوات الاحتياط والواجبات العسكرية الأخرى.

وتشمل المناطق المعينة مدينة "نامون" في إقليم "جولا" الشمالي، ومدينة "ناجو" وبلدة "جوريه" وبلدة "غوكسونج" وبلدة "داميانج" وبلدة "هواسون" وبلدة "هامبيونج" وبلدة "يونج كوانج" وبلدة "جانج سيونج" في إقليم "جولا" الجنوبي، وبلدة "هادونج" وبلدة "هابتشون" في إقليم "كيونج سانج" الجنوبي.