حكومة كوريا الجنوبية تحث الأطباء على التراجع عن خطة الإضراب العام

حثت حكومة كوريا الجنوبية، الأطباء على إلغاء إضرابهم العام المخطط له هذا الأسبوع، محذرة من اتخاذها إجراءات صارمة إذا أضر الإضراب بالمرضى.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الجمعية الكورية الطبية التي تمثل 130 ألف طبيب تخطط إلى القيام بإضراب عام يوم غد الجمعة؛ للتعبير عن رفضها لخطة الحكومة التي تستهدف توسيع قبول طلبة الكليات الطبية.

من جانبه، قال وزير الصحة الكوري بارك نونج-هو في بيان: "نحث الأطباء على التراجع عن اتخاذ إجراءات متطرفة ربما تضحي بالمرضى".

وأضاف:"أن الأمر المتعلق بالسياسات الطبية يجب أن يُناقش مع الحكومة، والمرضى ليس لهم علاقة بالأمر".. محذرا من أن البلاد ستتخذ تدابير قانونية إذا هدد الإضراب بصحة المرضى وسلامتهم.

وتخطط كوريا حاليا لرفع عدد الأطباء بالبلاد، من خلال توسيع حصص القبول بالكليات الطبية إلى 4000 مقعد خلال 10 سنوات تبدأ من 2022، بالإضافة إلى افتتاح كلية طبية جديدة.