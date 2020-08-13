 فيديو.. أستاذ أوبئة: هناك 173 لقاحًا محتملًا لفيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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فيديو.. أستاذ أوبئة: هناك 173 لقاحًا محتملًا لفيروس كورونا المستجد

محمد حليم
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 10:10 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 10:10 م

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم المناعة والأوبئة، إن هناك 173 لقاحًا محتملًا لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «ON»، مساء اليوم الخميس، أنه بخصوص إعلان روسيا لقاح رسمي لفيروس كورونا، يعد هذا نوعًا من عمليات السباق بين الدول، مشيرًا أن هناك 8 لقاحات دخلت المرحلة التجريبية الثالثة.

وتابع: «الرئيس الروسي اعتمد اللقاح بشكل غير علمي لعدم مروره بجميع مراحل التجارب السريرية»، مؤكدًا أنه لا يمكن الحكم على فعاليته بدون نتائج.

وذكر أن وجود مضادات للأجسام كنتائج اللقاح مؤشر جيد، لكن لابد من إتاحة فرصة لمعرفة مدى الآثار الجانبية والتأكد من مدى سلامته الصحية.

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