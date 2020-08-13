سلطان عُمان يصدر عدة مراسيم لبناء نظام جديد للجهاز الإداري للدولة

أصدر السلطان هيثم بن طارق ، سلطان عُمان ، سبعة مراسيم جديدة لبناء نظام جديد للجهاز الإداري للدولة، تضمنت إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وتعديل مسمى "لهيئة العامة لحماية المستهلك" إلى "هيئة حماية المستهلك" وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

كما تضمنت المراسيم الجديدة، تحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي والهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وتعيينات في بعض المناصب شملت تعيين رئيس لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ووكلاء لوزارات التربية والتعليم والأوقاف والشؤون الدينية والصحة ونائب لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورئيسي هيئتي تنظيم الخدمات العامة وحماية المستهلك ورئيس تنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات.

يُذكر أن السلطان هيثم بن طارق، من مواليد 11 أكتوبر 1955، تولى الحكم في 11 فبراير 2020، خلفاً للراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، ليواصل مسيرة البناء والتنمية والنهضة المتجددة في سلطنة عُمان.