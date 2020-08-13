ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى حوالي 600 مليار دولار

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أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطات روسيا الدولية ارتفعت خلال الفترة من 31 يوليو الماضي وحتى 7 أغسطس الجاري بنسبة 1.5 بالمئة، لتصل إلى 600.7 مليار دولار.

وأفاد بيان للبنك المركزي الروسي اليوم الخميس بأنه بحلول السابع من أغسطس الجاري ، بلغت الاحتياطات الدولية لروسيا 600.7 مليار دولار، حيث ارتفعت خلال أسبوع بمقدار 8.9 مليار دولار أو بنسبة 1.5 بالمئة.

وأضاف البيان :" أن هذه الزيادة تعود إلى إعادة التقييم الإيجابي لسعر الصرف وزيادة أسعار الذهب ".

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية.

وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

يُذكر أن أكبر احتياطي في تاريخ روسيا بلغ 598 مليار دولار في أغسطس 2008.