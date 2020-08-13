محافظ المنيا يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات لمتابعة اعمال الفرز والتجميع

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الأربعاء، مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد المنيا الجامعي، وذلك لمتابعة التجهيزات الخاصه بأعمال الفرز والتجميع، والتي بدات بعد اغلاق اللجان مع الساعه التاسعه مساء اليوم الاربعاء.

شدد محافظ المنيا على تقديم كافه اوجه الدعم اللوجيستي وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، موجها بالاهتمام بأعمال التطهير والتعقيم للجان واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه.

قال المحافظ إن غرفتي العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، تتابعان لحظياً العملية الانتخابية بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات لتكون على اتصال دائم ومستمر مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.

هذا وكانت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، تتلقي علي مدار اليومين الماضيين، ايه شكاوى من المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ 24 ساعة على الأرقام: ( 2320001 086 & 2342200 086 ) أو الخط الساخن 114.