محافظ المنيا يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات لمتابعة اعمال الفرز والتجميع

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الأربعاء، مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد المنيا الجامعي، وذلك لمتابعة التجهيزات الخاصه بأعمال الفرز والتجميع، والتي بدات بعد اغلاق اللجان مع الساعه التاسعه مساء اليوم الاربعاء.
شدد محافظ المنيا على تقديم كافه اوجه الدعم اللوجيستي وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، موجها بالاهتمام بأعمال التطهير والتعقيم للجان واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه.
قال المحافظ إن غرفتي العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، تتابعان لحظياً العملية الانتخابية بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات لتكون على اتصال دائم ومستمر مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.
هذا وكانت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، تتلقي علي مدار اليومين الماضيين، ايه شكاوى من المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ 24 ساعة على الأرقام: ( 2320001 086 & 2342200 086 ) أو الخط الساخن 114.