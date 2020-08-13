نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات لحظة تاريخية في انطلاقة نحو السلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لحظة تاريخية في انطلاقة نحو السلام.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن الاتفاق هام لاقتصاد المنطقة، متابعًا: «إسرائيل دولة حداثة، والإمارات العربية سبع إمارات في الخليج، وعمليًا نطور المعرفة ومهم لمستقبل المنطقة وبتعاون بين إسرائيل والإمارات نصل إلى مستقبل رائع للدولتين والشعبين».



وتابع: «جاءني الشرف في التوصل لاتفاق بعد الجهود على مدى سنوات»، مشيرًا إلى أن «العالم العربي عليه أن يتعاون معنا لتحقيق أفقًا وأملا للمنطقة».



وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.



وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».



وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».