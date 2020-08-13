انتهاء التصويت بجميع اللجان وبدء عملية فرز الأصوات

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن انتهاء التصويت بجميع اللجان وبدء أعمال الفرز في لجان انتخابات مجلس الشيوخ البالغ عددها (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، لاستقبال ( 3 مليون و468 ألف و575 ) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم .

واكد محافظ المنيا على، أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أية مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية خلال يومي الانتخابات، حيث سارت العملية الانتخابية بانتظام على مستوى جميع اللجان والمقار الانتخابية.

وكان محافظ المنيا قد تفقد، مساء اليوم الأربعاء، مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد المنيا الجامعي، وذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بأعمال الفرز والتجميع، والتي بدأت بعد اغلاق اللجان مع الساعة التاسعة مساء اليوم.