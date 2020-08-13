 محافظ الغربية يوجه برفع التراكمات والإشغالات على جانبي طريق محطتي مياه الملاحة - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يوجه برفع التراكمات والإشغالات على جانبي طريق محطتي مياه الملاحة

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 5:30 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 5:30 م

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، رئيس مركز ومدينة طنطا، برفع كافة التراكمات الترابية والإشغالات الموجودة على جانبي طريق محطتي مياه الملاحة ومحولات كهرباء جنوب الدلتا وكذا طريق سبرباي وموقف الجلاء الجديد.
جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الخميس، لمنطقة سبرباي وكورنيش الإستاد ومحطتي مياه الملاحة المطورة ومحولات كهرباء جنوب الدلتا وموقف الجلاء الجديد.
يذكر أن محطة الملاحة المطورة أضيف لها خزانان جديدان ليصبح بها 6 خزانات، وتم تطوير العمل بالمحطة وزيادة كفاءتها، كما تم إضافة محولين بقوة 360 فولتا لمحطة محولات كهرباء جنوب الدلتا لزيادة قوة المحطة ورفع كفاءتها، وتخدم المحطة أهالي منطقة العجيزي وسيجر ومنطقة السيد البدوي، مشيرا إلى أنه تم عزل محطة جنوب الدلتا للأمان.

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