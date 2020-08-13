برلماني عراقي يطالب حكومة بلاده بطرد السفير التركي وقطع العلاقات مع أنقرة

طالب عضو البرلمان العراقي منصور البعيجي، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بالخروج عن صمتها وتجاوز الرد المخجل على الانتهاكات والخروقات التركية، معتبرا أن طرد السفير التركي وقطع العلاقات هو الرد المناسب على تلك الانتهاكات.

وقال البرلماني العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه "يجب على الحكومة العراقية أن تتحرك بشكل جدي من خلال طرد السفير التركي من البلد وقطع كافة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا جراء ما تقوم به من انتهاكات في بلدنا كرد عليها حتى تقوم تركيا بمراجعة ما تقوم به من قصف وانتهاك لأراضينا نهائيا".

وأضاف البعيجي أنه في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة العراقية القرار المناسب ضد تركيا وتكتفي بالبيانات الخجولة وتسليم مذكرات الاحتجاج، فإنها لن تتوقف نهائيا عن هذه الانتهاكات وستتجاوز أكثر، متهما الحكومة بالحنث باليمين الدستوري بحماية سماء البلد وأرضة ومائه.

يذكر أن تركيا قامت بقصف شنته طائرة مسيرة استهدف سيارة لضابطين من قوات حرس الحدود العراقي، وسائقهما أول أمس الثلاثاء، في منطقة سيدكان التابعة لأربيل مركز الإقليم.