قلق إيطالي إزاء التوتر بين تركيا واليونان بمنطقة شرق المتوسط

أعربت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني، عن قلق سلطات بلادها من تصاعد التوتر في شرق البحر المتوسط ​​بسبب الخلافات بين أثينا وأنقرة حول موارد الطاقة.

وذكرت وكالة أنباء آكي الإيطالية، أن سيريني رأت أنه من الضروري إطلاق "نقاش صريح مع تركيا"، وأيضا إبداء التضامن مع اليونان وقبرص"، معربة في تصريح لمجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية، عن الأمل بأن يتبنى الاتحاد موقفا موحدا في هذا الملف ​​والملفات الأخرى، عشية الاجتماع الاستثنائي لرؤساء دبلوماسية الدول الـ 27 الأعضاء.

وقالت سيريني، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، "نحن قلقون، مثل جميع البلدان المطلة على المتوسط، إزاء تصعيد التوتر الذي نعتبره أمرا سلبيا وخطيرا في إطار معقد أصلا"، بسبب "حالة طوارئ فيروس كورونا والأزمة في ليبيا".

وأضافت "نعتقد أنه من المهم جدا أن يدعو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى اجتماع استثنائيً يتضمن جدول أعماله منطقة شرق المتوسط، جنبًا إلى جنب مع قضية أخرى مثيرة للقلق بشأن بيلاروسيا".

وأشارت نائبة وزير الخارجية إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إلا أن يكون متضامنا مع اليونان وقبرص". وقالت: "نحن، مثل الآخرين، مهتمون بالدفاع عن مصالحنا في مجال الطاقة بالمنطقة، لكننا مهتمون أولا وقبل كل شيء بخفض التصعيد" الآن.