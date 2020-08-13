 فيديو.. المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: الرئيس يوفر لنا كل سبل الدعم لتحقيق أمالنا نحو المستقبل - بوابة الشروق
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فيديو.. المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: الرئيس يوفر لنا كل سبل الدعم لتحقيق أمالنا نحو المستقبل

محمد حليم
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 8:28 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 8:28 م

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على تحفيز ودعم ورعاية شباب مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «ON»، أن الرئيس أكد أن شباب مصر واعد ومتحمس وسر القوة الحيوية لمصر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم الشباب لتحقيق أمالهم نحو الأمل والمستقبل.

وتابع: «وزارة الشباب والرياضة تؤكد على هذا الدعم للشباب المصري، مشيرًا أن الشباب كان لهم دورًا كبيرًا في الوقوف إلى جانب الدولة في مجابهة أزمة فيروس كورونا.

وذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد أن الوزارة تتعاون مع الجهات كافة لتوفير بيئة داعمة للشباب خلال الفترة المستقبلية.

يذكر أن اليوم العالمي للشباب هو يوم للتوعية من قبل الأمم المتحدة، وأول يوم دولي للشباب كان يوم 20 أغسطس 2000، بهدف لفت الانتباه إلى مجموعة معينة من القضايا الثقافية والقانونية المحيطة بالديموغرافية المهددة بالانقراض.

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