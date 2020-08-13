نتنياهو: استثمرت في العلاقات مع الدول العربية بشكل منهجي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه استثمر في العلاقات مع الدول العربية بشكل منهجي على مدى سنوات، لافتًا إلى أنه زار عمان والتقى مع رئيس السودان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن «هناك تغييرًا كبيرًا بين إسرائيل وبين الدول العربية ودول المنطقة»، مشيرًا إلى أن «الدول العربية ستصل إلى سلام مع دولة الاحتلال».

وتابع: «كلنا جبهة واحدة من أجل السلام والأمن وضد من يهدده، سلام حقيقي يحفظ الأمن والإنجازات لشعبنا ويقربنا إلى التعاون الاقتصادي المثمر والاحترام المتبادل».

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».