حملات بنطاق حي شرق تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية تسفر عن ضبط 118 حالة إشغال

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، على استمرار الحملات للحد من التعديات بشوارع الحي ومصادرة مكبرات الصوت وضبط حالات إشغال الطريق.

وشن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة صباح اليوم، اسفرت عن ضبط ٣٧ حالة إشغال وصادرت عدد من مكبرات الصوت على طريق محور المحمودية.

كما شملت الحملة المرور على محيط محطة سيدي جابر وطريق المحموديه بالكامل والطريق السريع لمربع المطار وشارع الريادة بسموحة.

وأزالت الحملة كافة الحواجز والتعديات في عزبة عبدالمنعم رياض ومتفرعاتها وطريق المحمودية ومحيط محطة سيدي جابر.

كما ضبطت حملة مساء اليوم، عدد ٨١ حالة إشغال مختلفة خلال المرور على ممرات الطيار محمود شكري السوق التجاري وشارع الفردوس ومحور المحمودية في الاتجاهين قبلي وبحري، بالإضافة إلى المرور على طريق الكورنيش للحد من المخالفات والباعة الجائلين.