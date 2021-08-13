صحيفة فرنسية ترجح استمرار الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي لسنوات

رجحت صحيفة "ليمانيتيه" الفرنسية، استمرار الحرب التي يشهدها إقليم تيجراي بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات جبهة تحرير شعب تيجراي، لعدة سنوات.

وقالت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها تحت عنوان: "القرن الأفريقي.. آبي أحمد من نوبل للسلام إلي جرائم الحرب" إن نظام رئيس الوزراء الاثيوبي يجري عملية تطهير عرقي في تيجراي، و يرتكب جرائم جنسية خطيرة يُعاقب عليها بوصفها جرائم حرب"، مشيرة إلي أن أبي أحمد يلاقي هزيمة عسكرية وأخلاقية على حد سواء".

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن خسارة الجيش الفيدرالي الإثيوبي لميكيلي عاصمة إقليم تيجراي، جاءت نتيجة الهروب الجماعي من الجيش، والذي يعتمد بنسبة 20% على القوات التيجرية"، لافته إلي أن ذلك ينذر بصراع طويل الأمد، حتى لو وعد أبي أحمد وجنرالاته باستعادة سريعة لميكيلي.

واستعرضت صحيفة "ليمانيتيه" تقرير منظمة العفو الدولية الذى يتهم القوات الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات الإريترية باغتصاب النساء والفتيات بشكل جماعي في تيجراي، واستند إلى مقابلات هاتفية مع السكان الذين بقوا في تيجراي وغيرهم من اللاجئين على الحدود السودانية.

وأشارت الصحيفة إلي أن منظمة العفو الدولية حددت ما لا يقل عن 1288 حالة عنف ضد النساء من فبراير إلى أبريل 2021 ، وهو تقدير دون شك أقل بكثير من الواقع.

ونوهت الصحيفة الفرنسية بأنه بينما تتهم الحكومة الإثيوبية قوات جبهة تحرير شعب تيجراي بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، فإن الجيش الفيدرالي الإثيوبي متهم بارتكاب "تطهير عرقي"، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وتابعت الصحيفة أن الجيش الإثيوبي لا يزال تحت نيران تحقيقات دولية ومنها التحقيق الذي أطلقته ميشيل باشليه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس الماضي.

كما لفتت الصحيفة إلي تحذير أطلقته مجموعة الأزمات الدولية في أبريل الماضي، من أن طرفي الصراع في تيجراي يبحثان عن "ضربة قاضية" عسكرية، وهو أمر على ما يبدو غير واقعي.

وأعلن كومسا دريبا، زعيم جيش تحرير أورومو، أمس الأربعاء، الاتفاق على شراكة مع جبهة تحرير شعب تيجراي في إطار تحالف عسكري، بعد محادثات على مدى الأسابيع الستة الماضية.

وذكر أن محادثات جارية بشأن تحالف سياسي أيضا، مؤكدا أن جماعات أخرى في إثيوبيا منخرطة في مناقشات مماثلة، وسيكون هناك تحالف كبير ضد نظام رئيس الوزراء أبي أحمد"، علي حد قوله.

وأكد جيتاشيو رضا، العضو البارز في جبهة تحرير شعب تيجراي، التوصل إلى الاتفاق، موضحا أن الشراكة جاءت بعد الاتفاق على مبادئ احترام تقرير المصير، وحقوق الإنسان"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء .