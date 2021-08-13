رئيس المصالحة الأفغانية يطالب بجلسة عاجلة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في البلاد

طالب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان.



وقال عبد الله في اجتماع مع ممثلين من الولايات المتحدة والصين وباكستان وروسيا حول الوضع في أفغانستان - وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الجمعة- إن مكاسب السنوات العشرين الماضية معرضة للخطر مما يستدعي وقف الفظائع المستمرة التي تقوم بها حركة طالبان في أسرع وقت ممكن.



وأضاف: "أن حركة طالبان، بسلسلة هجماتها الأخيرة على المدن الرئيسية في أفغانستان، خلفت آلاف القتلى والجرحى وأجبرت مئات الآلاف على مغادرة منازلهم".



وتابع: "إن قضية أفغانستان تهدد الآن السلم والأمن العالميين، وبالتالي هناك حاجة ماسة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لحل هذه القضية".



وتشهد أفغانستان حاليًا أسوأ وضع أمني خلال العشرين عامًا الماضية حيث سيطرت طالبان على 14 إقليم في الأيام الثمانية الماضية.