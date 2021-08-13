قال المهندس سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن أول من قام بدعم ومساندة الشباب هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك منذ أن تولى الحكم وهو يسعي لتمكينهم في جميع الوظائف والمناصب القيادية بأجهزة الدولة.

وأكد الشيمي في بيان له اليوم، أن شباب مصر هم من سيحمل راية المستقبل، والرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة يسعوا جاهدين لتذليل العقبات التي تواجه الشباب، مشيرا إلي أن القيادة السياسية حريصة على إقامة المبادرات والمنتديات الشبابية العالمية لنقل الخبرات إلى الشباب وثقل مهاراتهم.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالدور الذي تقوم به الدولة لتمكين الشباب في العديد من المناصب وإقامة مشروعات كبرى للشباب وتوفير وحدات سكانية لهم ومشاركتهم في العديد من الفعاليات الهامة، لافتا إلى أن أن التجربة المصرية في رعاية الشباب تعد نموذج مشرف أمام العالم أجمع وتدل على أن القادم أفضل.