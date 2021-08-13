القوات العراقية توقف تسلل 10 أشخاص يحملون الجنسية السورية على الحدود المشتركة

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أعلنت السلطات العراقية اليوم الجمعة أنها أوقفت عملية تسلل قام بها 10 أشخاص يحملون الجنسية السورية عبر الشريط الحدودي وتم اعتقالهم في قرى حدودية بمحافظة نينوى /400 كم غربي بغداد/.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني أن جهاز الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع تمكن وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية من القاء القبض على 10أشخاص يحملون الجنسية السورية تسللوا من الجانب السوري باتجاه الاراضي العراقية.

وأوضح البيان أنه تم تسليم المعتقلين للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.