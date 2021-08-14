تحذيرات في إسبانيا من موجة حر وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة

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ارتفعت درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في الكثير من أجزاء إسبانيا اليوم الجمعة، في أسوأ موجة حر بالبلاد هذا العام.

ومن المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة القصوى 46 درجة مئوية في قرطبة في وقت مبكر من المساء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية "أميت".

وتحمل قرطبة الرقم القياسي للحرارة على مستوى البلاد بتسجيل 9ر46 درجة مئوية في عام 2017.

وقال متحدث باسم "أميت" إن "يوم السبت سيكون أسوأ يوم. سيكون من المستحيل أن يتم تحطيم الرقم القياسي حينئذ".

وتم الإعلان عن تحذير أحمر للعديد من أجزاء الأندلس، حيث سيظل تحذير "أميت" ساريا حتى الاثنين المقبل.

وقام مربو حدائق الحيوان في مدريد وفالينسيا بتقديم أغذية مثلجة للحيوانات.

من ناحية أخرى، توجه غير العاملين إلى الشواطئ، واصطفوا أمام نوافير المياه أو ذهبوا إلى أسواق باردة ومراكز تجارية مكيفة الهواء.

وقال شخص متقاعد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في حي تشامبيري بمدريد إن "لدى أيضا مكيف هواء في المنزل، لكن أسعار الكهرباء قفزت بشكل كبير للغاية، بحيث لا تستطيع تحمله بعد الآن".

وذكر رالف وهو سائح من هامبورج إن بإمكانه على الأقل الاستمتاع بالجو المشمس ومشروب السانجريا الإسباني مقارنة بهطول الأمطار في بلاده.

ومع ذلك، لم تسجل إسبانيا أي حرائق غابات، على خلاف الكثير من دول جنوب أوروبا التي تشهد موجات حرارة ممتدة.