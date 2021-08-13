هاني رمزي يدافع عن «200 جنيه»: فيلم جديد ومفيش زيه

قال الفنان هاني رمزي، إن فيلمه الجديد "200 جنيه" مختلف عن فيلم "5 جنيه" الذي يعود إنتاجه إلى عام 1946، أي قبل 75 عامًا.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ليالي ten" على شاشة "ten"، مساء الجمعة: "الفيلم بتاعنا جديد خالص ومشفناش زيه قبل كده، والبطل الحقيقي في العمل هي الـ200 جنيه على كل النجوم المشاركين".



وأوضح أن الفيلم تشارك فيه من وصفهم بـ"قامات فنية كبيرة"، لافتًا إلى أن هؤلاء النجوم اقتنعوا للمشاركة في هذا العمل بسبب "حلاوة الفيلم"، وفق تعبيره.



وأشار رمزي، إلى أن هذا الفيلم عبارة عن تجربة لا يمكن أن يرفض أحدٌ خوضها، لافتًا إلى أن هذا العمل يجمع 20 نجمًا ونجمة في فيلم واحد، يملك كلٌ منهم تاريخًا فنيًّا كبيرًا.



وأكّد رمزي، أن تصوير هذا العمل أجري على عدة مراحل، موضحًا أنه انتهى من تصوير دوره قبل حلول شهر رمضان الماضي، وذلك للتفرغ للمسرح إذ تُعرض له حاليًّا مسرحية "أبو العربي".



وفيلم "200 جنيه" يشارك فيه عدد كبير من النجوم، على رأسهم إسعاد يونس، ونيللي كريم، وهاني رمزي، وليلى علوي، عمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وآسر ياسين، وملك قورة، ومي سليم، ودينا فؤاد، وهو تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.



ويدور العمل في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية.