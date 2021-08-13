أصغر عضوة بمجلس النواب تشكر السيسي: «لولاه مكناش هنبقى موجودين»

وجَّهت فاطمة سليم أصغر عضوة في مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب تمكين الشباب، قائلة: "لولا الرئيس مكناش هنبقى موجودين".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الخميس، أن مجلس النواب الحالي يضم أكبر عدد تمثيلي للشباب وأيضًا للمرأة، مرجعة الفضل في ذلك إلى القيادة السياسية التي تحلّت بالوعي والحكمة في بناء الشباب باعتبارهم نواة المستقبل.

وأوضحت فاطمة - البالغة 25 عامًا - أن الشباب الموجودين في مجلس النواب لعبوا دورًا كبيرًا، وهو يمثّلون فئة كبيرة من المجتمع المصري، إذ يُقدَّر عدد الشباب بـ20 مليونًا.

وتابعت: "إحنا أكتر ناس ممكن تبقى حاسة بالشباب لإننا في نفس الفئة العمرية، وبنواجه نفس مشاكلهم، وبالتالي إحنا قادرين نوصل صوتهم".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه اليوم الخميس، تحية للشباب في ذكرى اليوم العالمي للشباب، وقال: "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخًا استثنائيًا من العمل والبناء والنهوض".

وأضاف الرئيس: "ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم؛ ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة.. بشبابها تحيا مصر".