محافظ بورسعيد ينعى شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة في سيناء

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نعى عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالنيابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية، شهداء رجال القوات المسلحة البواسل والذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني بسيناء.

وأوضح المحافظ في بيان إعلامي أن هذه العمليات تشدد من عزيمة الرجال وتزيدهم إصرارا نحو المضي قدمًا لاستئصال البؤر الإرهابية وتطهير أرض سيناء من تلك العناصر.

وأكد المحافظ أننا نثمن جميعا ما يبذله رجال القوات المسلحة من أرواحهم الطاهرة خلال كل عملية عسكرية يقوم بها أطهر جنود الأرض من رجال القوات المسلحة من أجل حماية ورفع راية الوطن الحبيب مصر.

وتقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي لأسر شهداء الوطن، متمنيا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.