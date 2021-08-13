حبس متهم بحيازة 85 طربه لمخدر الحشيش بقصد الاتجار في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس شخص، عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 85 طربه لمخدر الحشيش، تزن 12 كيلو و750 جرام، بقصد الاتجار، وقدرت قيمتهم المالية 770 ألف جنيه.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محال إقامته نطاق دائرة قسم شرطة مطروح، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي، وإدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة، تم عمل كمين له، وضبطه أثناء تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه، وأقر بأن المخدرات التي ضبطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق..