سيوة: مسح طبي لنحو 6 آلاف طفل للكشف عن الأنيميا المنجلية

قال العميد عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه خلال شهر أغسطس الجاري، تم إجراء المسح الطبي لعدد ٦٠٠٠ طفل وطفلة، وعمل تحليل لهم للكشف عن مرض الأنيميا المنجلية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار عبد الغني إلى تجهيز معمل كامل مزود بجهاز الفصل الكهربي، وهو الجهاز الوحيد على مستوى محافظة مطروح لتحليل الأنيميا المنجلية؛ لتخفيف الأعباء على أهالى المصابين بالمرض، حيث تم التعاقد مع أستاذة أمراض الدم، والاستشاريين بالتأمين الصحي بالإسكندرية؛ للكشف على الحالات المصابة بسيوة، وكانت الزيارة الأولى لها في نوفمبر ٢٠٢٠ والثانية في أغسطس الجاري.

وأوضح تجديد العلاج من سيوة لصرفه من التأمين الصحي، بدلاً من الاحتياج للسفر إلى خارج الواحة لتجديده، كما قامت الجمعية بمبادرة الحصول على الدفاتر التأمينية للمصابين وإرسال مندوب إلى التأمين الصحي بمطروح؛ للحصول على علاجهم بدل من احتياج كل حالة للسفر إلى مدينة مطروح لصرف العلاج.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتنسيق مع جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، وتحت مظلة "مشروع الطريق ٢.. صحة أفضل مستقبل أجمل"، والذي تنفذه الجمعية برئاسة الشيخ سيد عثمان.