قال الدكتور وصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار بين زيادة وانخفاض منذ نحو أسبوع.



وأضاف مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الخميس، أن أسعار الذهب حتى صباح أمس كانت منخفضة لدرجة وصفها بـ"المنهارة"، قبل أن تعاود الارتفاع من جديد.



وتابع: "يبدو أن الأعضاب مشدودة في الأسواق، وهناك تخوفات لدى صناديق الاستثمار بعدما حققت أرباحًا في الفترات الماضية".



وأوضح واصف، أن الوقت الحالي مناسب للشراء، وأكمل: "على مدار السنوات الماضية.. الذهب أثبت أنه ذهب.. قد يهبط أحيانًا لكنه سرعان ما يعود للزيادة، وإلى جانب كونه وسيلة ادخار فهو وسيلة زينة".



يُشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيهين خلال تعاملات الخميس فى أسواق الصاغة المحلية، ووصل سعر الجرام عيار 21 - الأكثر مبيعًا في مصر - إلى 772 جنيهًا مقارنة بـ770 جنيها بنهاية تعاملات الأربعاء.