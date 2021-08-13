برلمانيون: تعديلات على قانون الرياضة لمنح صلاحيات أكثر للشباب

لبيب: الرئيس السيسى يولى اهتماما خاصا بالشباب لتمكينهم فى أغلب الوظائف.. ورمزى: الدولة تقدم جميع أشكال الدعم لهم ووفرت فرص عمل لـ 4 ملايين شاب



قال النائب محمد لبيب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والقيادى بحزب مستقبل وطن: إن لجنة الشباب والرياضة تعمل الآن على إجراء تعديلات على قانون الرياضة الحالى؛ لمنح صلاحيات وإمكانيات أكثر للشباب.



ونوه إلى أن اللجنة أجرت زيارات ميدانية لعدد كبير من الأندية ومراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، والتقت مجموعات من الشباب؛ للوقوف على أهم المشاكل التى تواجههم وسماع مقترحاتهم وتصوراتهم عن مستقبل الشباب فى مصر.



وأضاف لبيب، فى تصريحات لـ «الشروق»، أن اللجنة ناقشت أيضا عددا كبيرا من طلبات الإحاطة والأسئلة الخاصة بالشباب مع الحكومة وأصدرت توصياتها بالحلول، بجانب عقد لقاءات عديدة مع وزير الشباب والرياضة؛ لمناقشة مشاكل الشباب وإعطاء التوصيات والحلول وتوفير الميزانيات التى تساعد الشباب فى مشروعاتهم.



وذكر لبيب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه الحكم وهو يولى اهتماما خاصا بالشباب وتمكينهم فى أغلب الوظائف والمناصب القيادية فى جميع أجهزة الدولة وهو ما ظهر فى الدفع بهم نوابا للوزراء والمحافظين، بجانب تخصيص كوتة لهم فى مجلسى النواب والشيوخ لضمان مشاركتهم وتمكينهم وجعل صوتهم مسموعا.



وأكد أن الحكومة أيضا قدمت قروضا ميسرة للشباب من أجل مساعدتهم على البدء فى إقامة مشروعاتهم، وتخصيص أراضٍ لهم، وإعفاءات من الضرائب، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس بتوفير إسكان للشباب لمحدودى ومتوسطى الدخل وتوفير وحدات سكنية فى المدن المختلفة مدعمة وبالتقسيط، وتوفير ملاعب وتحسين وتطوير مراكز الشباب، بالإضافة إلى تأهيلهم عبر البرنامج الرئاسى والدورات التدريبية حتى يكونوا قادرين على تحمل المسئولية فى المستقبل.



ومن جانبها، قالت النائبة أمل رمزى، عضوة مجلس الشيوخ: إن الحكومة قدمت العديد من الامتيازات والتسهيلات لكثير من الشباب، لاسيما فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار خطة تمكينهم وتأهيلهم لتحمل مسئولية بلادهم وتوليهم المناصب القيادية.



وأضافت رمزى، فى تصريحات لـ «الشروق»، أن الحكومة قدمت العديد من المنح والقروض والتسهيلات، أبرزها إعلان الدولة عام 2016، عن طرح نصف مليون فدان، وأصبحت الفرصة متاحة أمام كل شاب مصرى للحصول على 10 أفدنة بالتقسيط، بفائدة 5٪ متناقصة، فضلا عن تقديم البنوك قروضًا ميسرة لهم بفائدة 5٪ لإقامة مشروعات صغيرة وتشجيعهم على العمل الحر.



وأوضحت عضوة مجلس الشيوخ، الحكومة المصرية سعت لتوفير فرص عمل لما يقرب من 4 ملايين شاب، وسهلت من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات القومية، والمصانع الصغيرة، التى شجعت الشباب على العمل، وغير دليل على ذلك إنشاء ٤ آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب.



وأضافت أن الدولة قدمت جميع أشكال الدعم للشباب، فعلى مستوى الإسكان الاجتماعى، دشنت الدولة مشروع 500 ألف وحدة سكنية فى المدن الجديدة بجميع محافظات مصر لمحدودى الدخل، وتسليمها للشباب بتكلفة مليارى جنيه، مشيرة إلى أن حركة المحافظين الأخيرة تضمنت أكبر تمثيل فعلى للشباب، إذ تضمنت 39 قيادة جديدة ما بين محافظ ونائب للمحافظ، بنسبة 60٪ من الشباب.



وأكدت رمزى، أن المجالس النيابية عملت على إقرار عدد من مشروعات القوانين التى كانت بمثابة يد العون لهم لإقامة مشروعات لهم، أهمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم المحال العامة، وتعديلات قانون تنظيم الجامعات، وقانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.