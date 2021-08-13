احتجاز 72 مشتبها بهم آخرين في تركيا على خلفية الهجمات ضد السوريين

ذكرت الشرطة التركية اليوم الجمعة أن السلطات في العاصمة أنقرة احتجزت 72 شخصا يشتبه في قيامهم باستفزاز الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب أعمال شغب وهجمات استهدفت منازل السوريين ومتاجرهم.



وكانت الشرطة احتجزت، بشكل منفصل أمس الخميس، 76 شخصا لمشاركتهم في أعمال شغب، ومنشورات استفزازية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت شرطة أنقرة أن نحو 150 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية سابقة تتعلق بأعمال نهب أو اعتداء أو تهريب مخدرات.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن السكان خرجوا في منطقة ألتين داغ بأنقرة مساء أمس الأول الأربعاء، حيث ألقوا الحجارة على الشقق التي يشتبه أن سوريين يعيشون فيها، كما نهبوا المتاجر التي اعتقدوا أنها مملوكة لسوريين، وذلك عقب أنباء عن مقتل الشاب التركي أميرهان يالجين 18 عاما طعنا في شجار مع سوريين.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه جرى احتجاز اثنين من الأجانب على صلة بمقتل يالجين. ولم تتضح تفاصيل المشاجرة بعد.



وتأتي أعمال الشغب وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في تركيا، التي تستضيف أكثر من أربعة ملايين لاجئ، منهم 6ر3 مليون سوري.



وأظهرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبور مئات الأفغان من إيران إلى تركيا بشكل غير قانوني، وقد أثارت هذه الصور المشاعر المعادية للمهاجرين في البلاد. ودعت بعض أحزاب المعارضة إلى إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.