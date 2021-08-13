البحرية التونسية تنقذ نحو 100 مهاجر انطلقوا من صبراتة الليبية

قال مصدر من منظمة الهلال الأحمر التونسي، اليوم الجمعة، للإغاثة إن الحرس البحري التونسي أنقذ 98 مهاجرا من بينهم 59 سودانيا و19 سوريا كانوا انطلقوا من سواحل صبراتة الليبية فجر أمس الخميس.

وأفاد رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن المركب الذي كان يقل المهاجرين تعطل داخل المياه الإقليمية التونسية مع نفاد البنزين بينما كان في طريقه الى السواحل الايطالية.

وتدخل الحرس البحري التونسي لنجدة المهاجرين على بعد أربعة أميال من جزيرة جربة قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

وجرى نقلهم إلى ميناء جرجيس القريب حيث تسعى السلطات المحلية الى إيجاد أماكن شاغرة بمراكز ايواء في المنطقة، بحسب نفس المصدر.

وقال سليم "نعاني دائما من نفس المشكل. جميع مراكز الايواء مكتظة وسيحتاج المهاجرون للانتظار بعض الوقت حتى يتسن ايجاد أماكن للخضوع للحجر الصحي أولا ثم إيوائهم".

ووفق المعلومات التي وفرتها منظمة الهلال الأحمر فقد كان على متن المركب أيضا سبعة مصريين وستة من بنجلاديش وثلاثة من جامبيا واثنين من غانا ونيجيري وتونسي.

ومن بين المهاجرين ثلاثة نساء وثلاثة أطفال.

وتمثل السواحل التونسية والليبية منصة رئيسية لأنشطة مهربي البشر وقوارب الهجرة السرية نحو السواحل الإيطالية القريبة.

وأمس عثر على ستة مهاجرين بينهم أربعة أطفال موتى في صحراء تونس بسبب الحر الشديد والعطش.

وكان الضحايا قد تسللوا من الجزائر وفي طريقهم الى ليبيا على الأرجح، بحسب ما أفاد به مسؤول من المنظمة.

ووفق آخر تحديث للمركز الدولي لتحليل المعطيات حول الهجرة التابع لمنظمة الهجرة الدولية، لقي 1195 شخصا حتفهم غرقا في البحر المتوسط هذا العام وحتى يوم 11 أغسطس.